CONFIE EM DEUS TAMBÉM EM MEIO AS MÁS NOTÍCIAS!

“Não temerá más notícias; seu coração está firme, confiante no Senhor” (Salmos 112:7).

Nos dias atuais temos acesso a informação pela tv, internet e radio. Justamente a facilidade de acesso, ao invés de nos ajudar e informar, acaba nos oprimindo.

Todos os dias são noticias ruins, roubos, catástrofes e rumores de incerteza.

Infelizmente com toda informação que podemos acessar, isso é o que o mundo pode oferecer.

Viver sob o comando dessas vozes pode nos afastar ainda mais de Deus e voltar os nossos olhos para o chão.

Para nos mantermos firmes e confiantes no Senhor só há um “canal de notícias” capaz de nos animar e nos impulsionar em vitória: a Palavra de Deus!

Por meio da Palavra de Deus, a Bíblia, moldamos um coração firme e confiante no poder de Deus. Com o coração cheio do Espírito, as noticias ruins não nos abalam.

O próprio Filho de Deus nos disse em sua palavra que haveria aflição e descontentamento.

Não devemos desanimar, pois Jesus Cristo venceu o mundo e nos proporcionou a melhor notícia: estamos salvos e livres por meio do Seu nome!

Diante das promessas do Senhor não tema as más noticias, continue fiel a Cristo, buscando-o. Ele te guiará em meio aos vales em segurança e te conduzirá em vitória.

O melhor canal de notícias!

– Leia a Palavra de Deus, a Bíblia; nela há o alimento eficaz para edificar a sua alma e fazer você transbordar.

– Não tema as noticias do mundo. Leia o que a Bíblia diz sobre este mundo e sobre aquele que venceu o mundo.

– Ao invés de consumir notícias ruins o tempo todo que não irão te edificar, procure reservar um tempo do seu dia para ler as boas novas do Senhor.

OREMOS: Em meio a tantas notícias que querem me abalar, ouço a Tua voz. Tu és a minha esperança e de Ti só tenho boas notícias. Que eu possa cada vez mais estar conectado com as coisas do alto e informado com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)