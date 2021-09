Foz do Iguaçu: EM MEIO A SUPERFATURAMENTOS DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS, TROCA DE COMANDO EXPÕE GRAVE CRISE NO HOSPITAL MUNICIPAL

A repentina troca de comando no Hospital Municipal gerou uma grave crise política na gestão da Saúde pública de Foz do Iguaçu. Homem de confiança do prefeito Chico Brasileiro e aliado político de Nilton Bobato, que foi vice-prefeito e atualmente comanda a Secretaria de Administração, Sergio Fabriz se viu obrigado a deixar o cargo. A situação ficou insustentável ao ponto de a secretária de Saúde e primeira-dama, Rosa Jerônimo, mandou exonerar Fabriz. No lugar dele assumiu o diretor técnico do hospital, Dr. Amon Mendes Franco de Sousa.

Sérgio Fabriz, homem de confiança do prefeito de Foz, foi nomeado diretor do Hospital Municipal por Chico Brasileiro

O ex-diretor estaria sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estadual (MPPR) em razão de uma série de irregularidades, principalmente na dispensa de licitação na contratação de mão de obra e de serviços. As transações envolvem recursos repassados pelo Estado e pela União por meio do SUS. Dentre os contratados está um dos filhos do próprio prefeito. Os valores são milionários.

Temendo ser alcançada pela investigações do MPF e do MPPR, segundo fontes da reportagem, primeira dama Rosa Jerônymo mandou exonerar o diretor Sérgio Fabriz. Nos bastidores do hospital, segundo apurou a reportagem do IGUASSU NEWS, o agora ex-diretor avisou que se ele cair, muitos vão cair junto com ele. O alerta seria um grito de revolta de Fabriz que está se sentindo abandonado pelos parceiros depois de comandar por quatro anos todo o esquema de serviços e dispensas de licitação no hospital atendendo aos interesses do Governo Chico Brasileiro/Bobato. O atual vice-prefeito, Delegado Francisco Sampaio segue mantido na geladeira, tanto que não se ouve mais falar dele.

ESCÂNDALO DAS FOTOCÓPIAS

Sérgio Fabriz, ex-diretor do Hospital Municipal Germano Lauck

Na edição desta semana do jornal Tribuna Popular, consta a denúncia de vultuosos gastos com fotocópias na Fundação de Saúde no pregão presencial 032/2021, do qual saiu favorecida a empresa Printer Cloud Technology Ltda. O edital foi publicado em 8 de julho, assinado pelo diretor presidente da Fundação, Sérgio Moacir Fabriz.

O valor do contrato para imprimir 6.000.065 fotocópias foi de R$ 740 mil. Supostamente serão impressas 6 milhões de cópias em preto & branco e 65 mil cópias coloridas. O valor unitário das cópias monocromáticas será de 11 centavos e as coloridas variam de 58 a 75 centavos, de acordo com o tamanho da área de impressão. “Com o valor a ser gasto em fotocópias, daria para comprar 20 carros populares zero quilômetro”, apontou a reportagem.

O jornal também abordou que o Tribunal de Contas do Paraná declarou irregulares as contas apresentadas pelo diretor presidente da Fundação de Saúde, relativas ao ano de 2019 e que as de 2020 ainda não foram julgadas. Em função dessas ilegalidades o Tribunal decidiu aplicar multa administrativa a Sérgio Fabriz, de acordo com o artigo 87 da mesma lei.

DELAÇÃO PREMIADA

Segundo fontes palacianas consultadas pelo IGUASSU News, o temor é que o ex-diretor Sérgio Fabriz, que estaria se sentido “abandonado” – principalmente pela secretária de Saúde do município, Rosa Jerônymo e pelo próprio prefeito Chico Brasileiro, possa fazer um acordo de delação premiada, a qual poderia envolver altas figuras do governo municipal, notadamente quanto a aplicação de vultuosos valores enviados ao município pelos governos Federal e Estadual para o enfrentamento da pandemia, que foram aplicados, ainda segundo nossas fontes, no Hospital Municipal Germano Lauck.

OBSERVATÓRIO SOCIAL APONTOU IRREGULARIDADES E FALTA DE TRANSPARÊNCIA

Ainda segundo o Tribuna Popular, por duas vezes o Observatório Social de Foz do Iguaçu apontou irregularidades nas contas da Fundação de Saúde que administra o Hospital, dentre elas a falta de transparência na gestão. Em outra investida, a entidade pediu a revisão de um contrato para serviços de manutenção em um tomógrafo, no valor de R$ 224.000,00. Sergio Fabriz confessou ter firmado o contrato que foi pago em 12 prestações de R$ 18.700.

O Observatório também denunciou que de janeiro a agosto de 2020 a Fundação de Saúde autorizou a compra de remédios e insumos em valores que superam os R$ 3 milhões. Segundo o Observatório, que acompanha os gastos do poder público, uma pesquisa em nível nacional confirmou que os mesmos medicamentos poderiam ser comprados com uma economia superior a R$ 1,6 milhão. A compra fora feita pelo pregão 027/2020 e o Observatório pediu a revisão dos contratos.

SOLDADO FRUET DENUNCIOU A FARRA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em fevereiro de 2020 o deputado Soldado Fruet (foto ao lado) pediu ao Ministério Público Federal uma investigação sobre uma série de processos de dispensas de licitações para contratação de empresas prestadoras de serviços médicos, odontológicos, nutrição e fonoaudiologia para o Hospital Municipal.

O deputado disse que a saúde estava um caos, enquanto “milhões de reais estão indo pelo ralo”. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o parlamentar citou o caso de quatro lotes de empresas que foram aquinhoadas com R$ 27 milhões, de um total de R$ 41 milhões previstos para 35 lotes.

“As quatro empresas contratadas possuem quase todos os sócios médicos que já prestam serviços no Hospital Municipal, o que seria, no mínimo, imoral, pois teriam informações que os demais concorrentes não tinham, isso se tivesse havido licitação”, denunciou o deputado.

Conforme noticiou o Tribuna Popular, a denúncia do Soldado Frurt foi acatada pelo MPF e, por conta disso, uma investigação minuciosa estaria em curso e pode atingir Sérgio Fabriz e outros gestores, dentre eles a secretária de Saúde e primeira-dama, Rosa Jerônimo.

MP INVESTIGA RISCO DE INCÊNDIO NO HOSPITAL

Em outra abordagem da edição desta semana do periódico Tribuna Popular, consta que o Ministério Público está investigando uma denúncia de falhas no sistema de prevenção à incêndios no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

O Promotor de Justiça Luis Mafra (foto ao lado) obteve informações de que no dia 16 de agosto deste ano teria ocorrido uma fiscalização nas dependências do hospital, quando foram detectadas diversas irregularidades em desconformidade com as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres.

“Deste modo –frisa o documento do MP – denota-se necessário, uma vez constatadas irregularidades nas condições de segurança do aludido edifício público, que se adotem medidas com o objetivo de sanar estas eventuais carências e, neste caso, apontar quais serão elas”.

O promotor alerta: “verificando-se a existência de situações que coloquem em risco a incolumidade pública, os elementos de convicção angariados através deste procedimento investigatório devem possibilitar a adoção das medidas extrajudiciais e/ou judiciais por parte do Ministério Público do Estado do Paraná necessárias à solução do problema”.

CONFIRA DOCUMENTO DO MPPR ENVIADO AO HOSPITAL MUNICIPAL:

O promotor deu prazo de dez dias para a direção do hospital prestar algumas informações, dentre elas sobre a existência de controle de materiais de acabamento e revestimento, bem como saídas de emergência e sinalização adequada. Ainda segundo a reportagem, o MP também requereu informações sobre a existência de segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis, compartimentação horizontal e vertical, iluminação de emergência, extintores de incêndio, alarme de incêndios, detecção automática de incêndio e hidrantes.

Funcionamento Irregular: Segundo apurado pelo IGUASSU News, dentre outras irregularidades estruturais, o Hospital Municipal Germano Lauck não possuiria alvará do Corpo de Bombeiros, documento que é necessidade para o regular funcionamento daquela unidade de atendimento da Saúde.

