Foz do Iguaçu: EQUIPES DA CIDADE SÃO CAMPEÃS NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO PARANÁ

Os times de voleibol e basquete feminino de Foz do Iguaçu representaram a cidade em mais uma competição e voltaram para a casa com títulos. As equipes foram campeãs dos Jogos Universitários do Paraná, realizados em diferentes cidades do Estado no último fim de semana.

A vitoriosa equipe do basquete feminino da Abasfi mal teve tempo para comemorar a classificação às finais do Paranaense Sub 19 e já viajou para Apucarana, onde conquistou o bicampeonato da competição. O título veio de forma invicta, com atletas que representaram o Centro Universitário UniAmérica.

Em Cambira, foi a vez do time feminino de vôlei conquistar o título inédito da competição, representando a Unicesumar Polo Foz do Iguaçu. Com a vitória, veio também a classificação para representar o Paraná nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), em Brasília.

Ambos os times recebem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer com técnicos desportivos do município, bolsa atleta, auxílio para viagens e outros suportes para competições. Os atletas, tanto do time masculino como do feminino, também recebem bolsa de estudos em colégios e universidades.

Projetos sociais

A Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi) foi criada em 2010 para potencializar o esporte na cidade e atuar na formação de atletas, desde a base. Atualmente são mais de 350 atletas registrados, divididos em dez escolinhas pela cidade. O projeto também recebe o apoio da Itaipu Binacional.

Já no vôlei, além da equipe de rendimento que participa de competições, a Secretaria de Esporte e Lazer também mantém projetos sociais espalhados por todas as regiões da cidade com crianças, adolescentes e adultos. Confira os horários:

Vôlei de quadra:

Associação do Jardim América: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 13h30 às 15h30 – 10 a 15 anos (iniciação);

Centro de Convivência Arnaldo Isidoro – Vila C: terça-feira e quinta-feira, 18h às 19h (adulto);

Centro de Convivência Darci Zanatta – Morumbi: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 18h30 às 19h30 (adulto);

Centro de Convivência Leonel Brizola: terça-feira e quinta-feira, das 18h às 19h, a partir de 12 anos (iniciação) e adulto, das 19h às 20h.

Vôlei de areia – Iniciação:

Campo do Jardim São Paulo (Rua Joaquim Guimarães);

Terça-feira e quinta-feira – 8h às 10h, a partir dos 14 anos; 10h às 12h, de 8 a 13 anos.