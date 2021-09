Foz do Iguaçu: ICMBIO AFIRMA QUE VAI ACATAR MUDANÇAS NO NOVO MODELO DE CONCESSÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, afirmou que as mudanças propostas pelos municípios lindeiros – tarifa diferenciada e investimentos na região, entre elas – devem ser contempladas no novo modelo de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, conforme adiantou o ICMBIo na audiência pública realizada nesta terça-feira, 31, na Câmara de Vereadores

O encontro reuniu autoridades e representantes do setor. Na reunião, transmitida on-line, o prefeito defendeu o diálogo aberto e transparente nas discussões da nova concessão promovida pelo ICMBIo, Ministério do Meio Ambiente e BNDES. Ainda em agosto, Chico Brasileiro liderou uma comitiva em Brasília e obteve apoio da bancada federal às mudanças pleiteadas pelos 14 municípios lindeiros ao parque.

Propostas dos lindeiros

Cibele Munhoz Amato, chefe do PNI e representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – autarquia ambiental do governo federal –, apresentou pontos do edital que ainda será publicado, resultados das reivindicações apresentadas por Foz do Iguaçu e prefeitos da região nos últimos meses.

Entre os destaques o passe comunitário no valor máximo 20% sobre a tarifa integral; entrada diferenciada para os operadores de turismo mediante cadastramento prévio; implantação de um novo sistema de transporte mais eficiente e sustentável; investimentos de R$ 3,6 bilhões ao longo da concessão e até 6% da receita bruta na divulgação do destino.

“Através do diálogo, queremos colaborar para que o processo da concessão atenda todos os interesses da sociedade local, não somente de Foz, mas como também dos demais municípios lindeiros ao parque”, afirmou o presidente do legislativo, vereador Ney Patrício.

A vereadora Anice Gazzaoui, presidente da comissão de Turismo da Câmara Municipal, destacou a importância do debate. “Fizemos alguns encaminhamentos via Acamop (associação dos legislativos do oeste) para o ICMBio, e pela minuta provisória apresentada, notamos que boa parte das reivindicações que propomos foram atendidas”, disse.

Presenças

Também participaram da audiência os secretários José Elias Castro Gomes (Transparência e Governança), Paulo Angeli (Turismo e Projetos Estratégicos) e Licério Santos (Foztrans); a vereadora Carol Dedonatti e os vereadores Rogério Quadros, , Maninho, Alex Meyer, Cabo Cassol, Edivaldo Alcântara, Galhardo, Jairo Cardoso, João Morales e Kalito Stoeckl; representantes dos deputados, Vermelho; Soldado Fruet; do BNDES; da Itaipu Binacional; do PTI; da Associação das Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná (Acamop); de entidades da sociedade civil organizada, entre outros.