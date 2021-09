Acessibilidade: TELEGRAM AGORA PERMITE TRANSMISSÕES AO VIVO ILIMITADAS E MAIS

Na última terça-feira (31), o Telegram foi atualizado para a versão 8.0 e trouxe uma série de novidades para os usuários. Entre os novos recursos estão as transmissões ao vivo ilimitadas, mais temas na interface das conversas e novas formas de compartilhamento de mensagens.

Transmissões ilimitadas

A partir de agora, o mensageiro não limitará mais o número máximo de pessoas que podem assistir a uma transmissão ao vivo. Antes, o app permitia apenas 1 mil espectadores.

Além disso, será possível compartilhar a tela do smartphone durante a transmissão e escolher se prefere conduzir a conferência com vídeo ou apenas por voz. Os ouvintes poderão “levantar a mão” para sinalizar que desejam falar, recurso semelhante ao do Clubhouse.

Encaminhamento de mensagens

Outro recurso atualizado foi a opção de compartilhamento de mensagens. Agora, os usuários poderão ocultar o nome da pessoa que enviou. Basta pressionar a mensagem e escolher a opção “esconder o nome do remetente”.

Navegação dinâmica entre grupos

Para conferir todos os canais, o usuário não precisará mais voltar para a página inicial. Com a atualização, basta arrastar para baixo até o fim das conversas recentes para abrir o próximo canal com mensagens não lidas. O mensageiro adicionou um botão dedicado exclusivamente para isso, ajudando administradores de um canal a terem mais controle de todas as publicações.

Novo visual nas conversas

Em relação à interface principal, o mensageiro agora permite que os usuários escolham mais opções de personalização dos balões de mensagem e o plano de fundo de uma conversa com gradientes de cores e novas animações.

A atualização também inclui nova organização de adesivos — os mais populares aparecerão antes dos usados por último — e agora, em vez de aparecer apenas “digitando” no status, o app mostrará também “escolhendo um adesivo”.

A versão 8.0 está disponível para iOS e Android. Para saber todos os detalhes da atualização, acesse o blog oficial do Telegram.