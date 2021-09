Brasil: SILVA E LUNA COLOCA SEIS MILITARES NA CÚPULA DA PETROBRAS

Joaquim Silva e Luna recheou sua assessoria na presidência da Petrobras com militares.

O general “militarizou” a cúpula da estatal, segundo o Estadão.

Ele já contratou ao menos seis militares para atuar em postos de apoio à presidência da Petrobras e da Transpetro, sua maior subsidiária.

Silva e Luna assumiu o comando em abril, substituindo Roberto Castello Branco.

No total, são 10 oficiais abrigados na estatal, número mais do que três vezes maior do que havia na gestão anterior.

Os militares na estatal

Além do próprio Silva e Luna, integram a estatal o coronel Ricardo Pereira de Araújo Bezerra, o major Ângelo Martins Denicoli e os capitães Luiz Sérgio Mendes e Arceli Pedrozo de Oliveira, que atuam como assessores da presidência.

O coronel Jorge Ricardo Áureo Ferreira é chefe de gabinete do general.

Ilques Barbosa Júnior, almirante, é assessor da presidência da Transpetro.

Antes, já integravam a cúpula o almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, o capitão-tenente Carlos Victor Guerra Nagem, e o coronel Ricardo Silva Marques.