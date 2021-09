Desenvolvimento: SEMINÁRIO DEBATE FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS DIÁRIAS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE

A Secretaria de Saúde (Sesa), por meio da Escola de Saúde Pública, iniciou nesta quarta-feira (1º) o II Seminário Integrado de Qualidade e Segurança do Paciente, que segue até sexta (3). Especialistas de várias áreas participam do evento virtual, com transmissão pelo YouTube.

A iniciativa é promovida pelas equipes técnicas da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde e Diretoria de Gestão em Saúde da Sesa, para qualificação e fortalecimento de ações no ambiente de manejo de pacientes clínicos ou não.

​Três importantes fatores estão sendo considerados pelas equipes, como a redução dos eventos adversos e óbitos decorrentes da prestação do cuidado hospitalar; a qualificação da assistência à saúde, com foco na melhoria contínua e satisfação do paciente; e a redução de custos associados ao manejo – tempo de permanência no hospital, tratamento de infecções hospitalares, lesões por pressão, entre outros.

“Se tornam evidentes e necessários na prática diária a segurança e o cuidado de nossos pacientes e dos paranaenses que procuram algum tipo de assistência. O foco é nas pessoas, e é justamente a atenção, a segurança, o cuidado que podem fazer a grande diferença na Saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O debate promovido pela Sesa é uma ação em alusão ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, em 17 de setembro. Neste ano, o tema ressalta a importância do atendimento da Linha de Cuidado Materno Infantil, que é um conjunto de ações para garantir assistência integral e de qualidade ao ciclo gravídico-puerperal.

“Temos trabalhado na perspectiva integrada e intersetorial, justamente com o olhar na atenção materno-infantil. O seminário é uma grande articulação no processo de sensibilizar gestores e de qualificar os profissionais da saúde para cada vez mais garantir qualidade e segurança no cuidado das pessoas que buscam os serviços de saúde no Paraná”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

LANÇAMENTO – Durante o evento foi lançado o Manual de Segurança do Cuidado das Pessoas na Atenção Primária à Saúde (APS). O documento pretende dar clareza e objetividade às ações e estratégias, seja no domicílio, na Unidade Básica de Saúde (UBS), com orientações sobre a identificação correta dos pacientes, melhoraria na comunicação entre os profissionais de saúde e segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, cirurgia segura, higiene das mãos e redução do risco de quedas e lesões por pressão.

AÇÕES – Além da realização do seminário, outras ações para redução da mortalidade materna e infantil estão sendo promovidas pela Sesa, como o monitoramento do Near Miss Materno (programa de saúde da mulher), além de apoio e incentivos à organização e funcionamento dos serviços de saúde, em par.