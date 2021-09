Foz do Iguaçu: EQUIPE DA CIDADE CONQUISTA SETE MEDALHAS NA COPA NACIONAL INTERCLUBES DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

O time de patinação artística da fronteira obteve grandes resultados nos tablados da Copa Nacional Interclubes, realizada em Curitiba no último fim de semana. Foram sete medalhas, com a equipe subindo ao pódio em quatro das cinco categorias do campeonato. Ao todo, o retorno para casa foi com três ouros, duas pratas e dois bronzes.

Sob o comando da técnica Júlia Rainho Meister, as meninas de Foz do Iguaçu representaram a Escola Salte Patinação. Os ouros foram na categoria mini-infantil, com a atleta Giovana Favaretto; na categoria infantil, com a atleta Ana Júlia Mezomo; e na categoria cadete, com Nicole Barezi.

Ainda na categoria iniciantes mini-infantil, Melody da Cruz ficou com a prata e Aline dos Santos com o bronze. Já na categoria pré-aspirantes Manoela Werneck ganhou prata e Maria Julia Alvarenga o bronze.

Mesmo sem pódio, outros resultados foram importantes, como o das atletas Isadora Fink e Rebecca Bonfim, com a quarta e a quinta coloção, respectivamente, na categoria mini-infantil. Na pré-aspirantes infantil a aluna Beatriz Fontanella ficou em quarto lugar e Maria Eduarda Favareto em quinto. Isadora Roncato ficou em quinto na pré-aspirantes.

“A equipe Salte fez bonito em Curitiba em sua primeira competição. Todas as atletas emocionaram o público e os juízes com lindas apresentações. A equipe foi muito elogiada, as atletas patinaram com amor e alegria, mostrando que a patinação além de técnica é também artística”, disse a técnica.