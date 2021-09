Foz do Iguaçu: HOTÉIS PREVEEM OCUPAÇÃO DE ATÉ 80% NO FERIADÃO

Levantamento da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos e Inovação mostra que a ocupação na rede hoteleira pode chegar até 80% no Feriado da Independência, de 4 a 7 de setembro, em Foz do Iguaçu.

Entre as categorias balizadas pelo valor da diária, a expectativa varia entre 29% (pousadas) até 80% (hotéis com diárias acima de R$ 600). A média fica entre 51% (geral), 55% (hotéis médios) e 62,6% (entre as seis maiores categorias).

A pesquisa, realizada entre 30 e 31 de agosto, considerou três diárias do feriadão e entrevistou 65 hotéis e pousadas. “Neste segundo semestre, teremos mais quatro feriados, as festas de final de ano e uma média de dez eventos sociais e corporativos nos quatro últimos quatro meses do ano. Isso mostra que a recuperação do turismo, com todas as suas atividades, será plena até o primeiro semestre de 2022. É o que esperamos nessa pós-vacina”, disse o secretário municipal de Turismo, Paulo Angeli.

Os quatro feriados apontados são 12 de outubro (terça-feira – Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro ( terça-feira – Finados), 5 de novembro (segunda-feira – Proclamação da República) e 24/25 de dezembro (sexta-feira e sábado – Natal). O réveillon e as festas de final de ano (a partir de 30 de dezembro até 2 de janeiro de 2022).

O Natal proposto pela Itaipu Binacional reforça as festas de final de ano no calendário do turismo nacional, além de congregar os moradores em diversos pontos que incluem as atrações natalinas, uma feira de gastronomia e artesanato, shows e oficinas.

OPÇÕES

Os atrativos turísticos, incluindo as Cataratas do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras e Itaipu Binacional, já programaram a recepção dos visitantes, com incremento na logística e aumento no número de funcionários.

O Parque Nacional do Iguaçu atenderá de sábado (4 de setembro) a segunda-feira (6 de setembro), das 8h às 16h, e na terça-feira (7 de setembro), das 9h às 16h. Os ingressos serão limitados às condições de segurança sanitária. Dois atrativos turísticos criados recentemente – Movies Cars e Centro de Falcoaria – vão atender também na segunda-feira.

O setor de compras espera o aumento do movimento nas lojas de Ciudad Del Este, Paraguai e nos dois duty Free, em Foz do Iguaçu. Nos dois casos, é grande a variedade de produtos importados que incluem bebidas, perfumes, eletrônicos, informática, make-up, vestuários, entre outros itens.

Há ainda os shows com a gastronomia de bares, cantinas e restaurantes. Os hotéis planejam ainda as noites especiais, entre outras opções. “As melhorias no parque hoteleiro de Foz não pararam durante a pandemia. Ele ficou mais moderno, capacitou os colaboradores e ganhou novos meios de hospedagem com investimentos na hotelaria de luxo e executiva”, disse o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin.

(Da Redação com AMN)