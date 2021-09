Isolamento: TOQUE DE RECOLHER É MANTIDO NO PARANÁ POR MAIS 15 DIAS

Com isso, permanece a restrição de circulação de pessoas, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços e vias públicas entre meia-noite e 5h

O governo do Paraná prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas que estão em vigor desde o início de agosto para conter o avanço do novo coronavírus.

Com isso, permanece a restrição de circulação de pessoas, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços e vias públicas entre meia-noite e 5h. O toque de recolher não se aplica a atividades e serviços essenciais.

Eventos particulares estão permitidos em todo o estado, mas é preciso seguir algumas regras. Se acontecer em locais abertos, a capacidade máxima deve ser de 60% ou desde que não ultrapasse 500 pessoas.

Se for em espaço aberto e tiver consumo de bebidas alcoólicas, a lotação prevista é de 50%, com o máximo de 500 pessoas.

Em locais fechados, por sua vez, a taxa de ocupação é de 40% ou até 500 pessoas, sem nenhum tipo de consumo. Se houver consumo de bebidas, o regramento estabelece o limite de 400 pessoas e lotação de 30% do previsto.