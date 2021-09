Segurança: FOZ DO IGUAÇU REGISTRA QUEDA DE 30% NAS MORTES VIOLENTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021

Levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) do Paraná aponta que no 1º semestre de 2021 houve queda de 30% nos casos de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e feminicídios em Foz do Iguaçu, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A redução de Mortes Violentas Intencionais (MVI) é resultado de políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, aliada ao trabalho das forças de seguranças que atuam de forma integrada na cidade.

“Estamos desenvolvendo em Foz do Iguaçu um novo conceito de cidade, com muitos investimentos na saúde, educação, obras de infraestrutura e também na segurança pública. Estas ações refletem na diminuição da violência e são imprescindíveis para fazer de Foz uma das melhores cidades do Brasil para as famílias viverem”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

De acordo com os dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), setor responsável pela análise e mapeamento criminal do Paraná, Foz registrou no primeiro semestre deste ano 30 ocorrências de crimes contra a vida. O número é 30% menor se comparado com o mesmo período de 2020, quando foram 43 ocorrências.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, destacou que a redução se deve a uma estratégia específica, por meio de operações com ação direta e inteligência policial.

O secretário municipal de Segurança Pública, Reginaldo José da Silva, reforçou a importância da integração das forças policiais. “Foz do Iguaçu, por conta de sua localização estratégica para a segurança do país, possui diversas forças de segurança, cada uma atuando dentro dos papéis estabelecidos pela Constituição e de forma integrada. Isso tem gerado bons resultados para toda a população”, afirmou.

Investimentos

Nos últimos anos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem aplicado importantes investimentos na segurança pública da cidade, a exemplo da reativação da central de videomonitoramento, aquisição de novas armas, veículos, coletes, entre outros equipamentos para a Guarda Municipal.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública também tem realizado diversas capacitações práticas, teóricas e assistência psicológica aos agentes da corporação, a fim de sempre ofertar um atendimento de excelência aos iguaçuenses.