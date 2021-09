Tech News: 10 NOTÍCIAS DE TECNOLOGIA PARA VOCÊ COMEÇAR O DIA (02/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (31). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Apple Pay já está disponível no Nubank; veja como usar. Usuários que utilizam iPhone, Apple Watch, iPad e Mac poderão usar os cartões de crédito ou débito Nubank para realizar pagamentos.

2. Windows 11: Microsoft confirma lançamento para 5 de outubro. Atualização será iniciada em outubro, mas a Microsoft espera que o Windows 11 seja disponibilizado ‘para todos’ até 2022.

3. Star+: novo streaming da Disney estreia hoje (31) no Brasil; saiba tudo! A assinatura dará acesso a conteúdos que vão desde as temporadas completas de Os Simpsons, This Is Us e The Walking Dead, até sucessos de público como Deadpool, produções locais e tudo da ESPN.

4. PSN passa por instabilidade e está fora do ar nesta terça-feira (31). Problema está afetando o gerenciamento da Conta, jogos, PlayStation Store e mais.

5. AliExpress passa a rastrear pedidos de vendedores brasileiros. Parceria da AliExpress com Intelipost garante rastreamento dos pedidos dos vendedores brasileiros da plataforma.

6. Telegram supera a marca de 1 bilhão de downloads. O serviço de mensagens é apenas o 15º aplicativo a ultrapassar o expressivo número em todo o mundo.

7. iPhone 13 sem entrada para carregador: boato intriga usuários. Rumores sobre o carregamento do iPhone 13 ser apenas sem fio surgiram em 2019, mas ainda não foram confirmados pela Apple.

8. Divulgar print do WhatsApp pode gerar indenização, segundo STJ. Em uma nova decisão, o órgão de justiça definiu que compartilhar conversas do WhatsApp sem consentimento é uma violação de privacidade.

9. Surto da ‘doença da urina preta’ atinge o estado do Amazonas. Pelo menos 40 casos e uma morte por conta da Doença de Haff foram registrados nos últimos 10 dias no Amazonas.

10. Com qual frequência se deve levar um cachorro para passear? Saiba qual é a quantidade de vezes considerada recomendável para que o seu cão consiga gastar toda a energia acumulada durante o dia.