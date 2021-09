Fontera: PARAGUAY. CANDIDATOS DE PPQ DENUNCIAN A IMPLICADOS EN ESCÁNDALO DE AUDIOS EN CDE

José Ayala Cambra, Victor Enriquez y Magdalena Montiel, candidatos por el Partido Patria Querida para la intendencia y la concejalía respectivamente, presentaron denuncia ante el Ministerio Público en contra del ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de un grupo de concejales implicados en el escándalo de audios filtrados sobre una supuesta repartija de coimas en la Junta Municipal.

Los supuestos hechos punibles planteados en la denuncia son cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lesión de confianza.

“Los audios que la sociedad accedió esta semana son terribles, demuestran que en la Junta Municipal de Ciudad del Este y la Intendencia existe una gavilla asociada para delinquir. En esto hay voces bien conocidas de los concejales municipales que no pueden negar que son ellos. Ojalá nos demanden para que la ciudadanía se entere definitivamente quién es quién en este proceso. Acá hay una asociación criminal preparada para delinquir y para saquear a la Municipalidad de Ciudad del Este”, manifestó el abogado patrocinador de la denuncia, Victor Enriquez.

Por su parte, Magdalena Montiel mencionó que se siente decepcionada por el mal manejo de la administración pública. “Nosotros luchamos contra una práctica que no nos llevaba bien como ciudad. Y uno observa después con el tiempo que las cosas no cambiaron, incluso empeoraron a causa de la torpeza del círculo que rodeaba al ex intendente. Eso es mucho más triste y más decepcionante. No queremos esperar otros 18 años para que volvamos a luchar en contra de una estructura que se instala y que se aprovecha de los recursos públicos” mencionó la quien fuera autora del dictamen de solicitud de intervención de la administración de Sandra McLeod en el año 2018.

En tanto, Ayala Cambra expresó que con estos audios se demuestra que “hay un nuevo zacariismo, porque al final siguen las mismas prácticas con los mismos beneficiados”.

(Sala de Prensa con CDEHot)