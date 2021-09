Foz do Iguaçu: BOLETIM OFICIAL REGISTRA MORTE E 24 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 02/09/2021, 24 casos de covid-19. No total, são 43.226 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 41.956 pessoas já estão recuperadas.

Dos 24 novos casos, 14 são mulheres e 10 homens, com idades entre 12 e 74 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 107 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 47 estão internadas.

Óbitos

Foz do Iguaçu registrou 1 óbito em consequência da covid-19. A vítima é 01 homem de 81 anos. No total, são 1.116 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

