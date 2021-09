Foz do Iguaçu: CAPACITA FOZ ABRE NOVAS TURMAS SEMANAIS E INICIA PRIMEIROS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DO TURISMO

O Projeto Capacita Foz está abrindo vagas todas as semanas para novas turmas de qualificação profissional na área do turismo. Os editais são abertos sempre às segundas-feiras (com inscrição sendo encerrada na sexta-feira da mesma semana) e às quartas-feiras (com encerramento da inscrição na terça-feira posterior). A iniciativa é da Itaipu Binacional com parceria do Polo Iguassu. No total, serão oferecidas 2.250 vagas em vários cursos.

“Esta é uma ação de responsabilidade social, que integra nossa missão institucional e também é parte dos nossos esforços para a retomada do turismo, principal atividade econômica da região, duramente atingida pela pandemia”, afirma o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

De acordo com a coordenadora geral do Polo Iguassu, Fernanda Fedrigo, a mudança no formato de abertura de novas turmas, com o lançamento de editais semanais com turmas de 30 a 75 participantes, levou em consideração as sugestões das próprias entidades do setor do turismo e da assistência social. “O objetivo é melhor atender às demandas que a comunidade apresenta, por meio de uma análise da repercussão de cada edital lançado”, diz.

Na próxima semana, serão abertos os editais para os cursos de “Guia de Turismo Especial”, na segunda-feira (6), com 75 vagas disponíveis aos guias de turismo da cidade; e “Motoristas de Turismo”, na quarta-feira (8), também com 75 vagas voltadas para taxistas, motoristas de aplicativo, vans e micro-ônibus. As duas turmas devem começar os cursos no dia 15 de setembro.

Para obter mais informações e fazer as inscrições, basta acessar o site: https://poloiguassu.org/capacitafoz/, ou ir pessoalmente ao escritório do Polo Iguassu, anexo à Secretaria Municipal de Turismo, na Avenida das Cataratas. O candidato à vaga não pode possuir vínculo empregatício nem estar recebendo benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, ou possuir renda familiar acima de dois salários mínimos. O critério de seleção considerará a ordem de preenchimento da ficha de inscrição.

TURMAS JÁ COMEÇARAM

Duas turmas já iniciaram as capacitações. O curso de “Qualidade no Atendimento ao Cliente”, voltado a motoristas, começou no dia 23 de agosto, com 30 participantes. Já o treinamento “Guias de Turismo”, com 75 participantes da área, teve aulas iniciadas na terça-feira (31).

Todas as capacitações terão duração de três meses e serão realizadas de forma on-line. Durante o período do curso, os alunos recebem uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 550. A bolsa é vinculada à frequência de pelo menos 80% no curso e à resposta às pesquisas de qualidade no final da capacitação.

As bolsas são financiadas pela Itaipu e significam um reforço significativo na renda dos profissionais do turismo. “A destinação do recurso ajuda a dar trabalho e dignidade para nossa gente”, comenta Ferreira.

Entre os cursos disponíveis estão: Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem, Qualidade no Atendimento ao Cliente, Técnicas em Recepção de Meios de Hospedagem, Comunicação Assertiva aplicada a Vendas, Organização e Planejamento do Receptivo Turístico, Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços, Gestão de Pessoas em Serviços de Alimentos e Bebidas, Motoristas de Aplicativo, Taxistas, Guias de Turismo, Eventos e Produtor Cultural. Parceiro do projeto, o Senac Foz do Iguaçu irá ofertar oito destes cursos, atingindo o público de 250 pessoas.

(Da Redação com JIE/Fotos: Rubens Fraulini)