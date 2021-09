Infraestrutura: VERMELHO DEFENDEU MP QUE AUMENTA TOLERÂNCIA PARA PESAGEM DA CARGA DE CAMINHÕES EM RODOVIAS

A Câmara dos Deputados aprovou a MP que atualiza os limites de tolerância de peso por eixo no transporte de cargas. O deputado Vermelho defendeu o projeto por entender que caminhoneiros e transportadores vinham sendo injustiçados.

“Com essa votação, margem passa de 10% para 12,5% do peso bruto total por eixo nas cargas acima de 50 toneladas; abaixo de 50 toneladas, será permitido até 5% de excesso no peso”, explicou o deputado iguaçuense, que já foi caminhoneiro.

O parlamentar disse que com essa medida, os caminhões deixam de ficar retidos até a remoção da carga excedente. Essa MP integra o pacote do governo para caminhoneiros autônomos.

“Com essa atitude, nós acabamos com a indústria da multa que pesava sobre o lombo de caminhoneiros e transportadores sem prejudicar a vida útil do asfalto”, frisou Vermelho.

Se um caminhão for retido com alguma irregularidade e não seja possível sanar o problema no próprio local da infração, o veículo poderá ser liberado desde que ofereça condições de segurança para circulação. Nesse caso, o documento será recolhido e o condutor terá 15 dias para efetuar a regularização.

Para a MP entrar em vigor ainda depende da aprovação do Senado.

(Da Redação com Assessoria)