Turismo: 7 DICAS PARA O FERIADÃO NAS CATARATAS

Se ligue nas dicas para curtir o melhor das Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza:

1. PROGRAME-SE! RESERVE O SEU PASSEIO

Agora é necessário fazer a aquisição do ingresso com antecedência, reservando o dia e o horário para o passeio. Tudo isso online, no site das Cataratas do Iguaçu. www.cataratasdoiguacu.com.br.

Caso precise reagendar o seu ingresso, você pode fazer isso também no site das Cataratas do Iguaçu. É só acessar ‘Meus Pedidos’ com o mesmo cadastro utilizado para realizar a compra e alterar a reserva.

2. SEGUNDA E TERÇA-FEIRA SERÃO OS DIAS MAIS TRANQUILOS DO FERIADÃO

Para uma visita mais tranquila e sossegada recomendamos a visita em dias diferentes do final de semana, como na segunda ou terça. É uma ótima opção caso esteja procurando pelo melhor dia de passeio.

E, além disso, o parque ampliou o horário de atendimento. De sábado (4 de setembro) a segunda-feira (6 de setembro), o parque vai abrir uma hora mais cedo, das 8 às 16 horas, e na terça-feira (7 de setembro), das 9 às 16 horas. Mais tempo para curtir a Maravilha Mundial da Natureza.

3. A VAZÃO DAS CATARATAS ESTÁ ÓTIMA

A vazão das Cataratas do Iguaçu promete ser maravilhosa, e dentro da média, nestes dias do feriadão. Houve chuva regular na bacia do Rio Iguaçu, o rio que forma as Cataratas, fazendo assim que a vazão fique maior.

O cenário será lindíssimo, com bastante água, proporcionando paisagens e emoções inesquecíveis para a sua experiência na Maravilha Mundial da Natureza. Prepara-se para tirar fotos lindas.

4. É UM PASSEIO SEGURO

A visita ao Parque Nacional do Iguaçu é um programa de contato com a natureza, ao ar livre, como recomenda os especialistas. Os colaboradores do parque também estão vacinados, oferecendo proteção a você.

Lembrando, o uso de máscara é obrigatório durante todo o passeio. Há pontos para higienização e barreiras sanitárias em todo o circuito. A temperatura é aferida na entrada e o parque é higienizado diariamente.

5. APROVEITE O MELHOR DO PARQUE

Almoce no Restaurante Porto Canoas, o restaurante das Cataratas do Iguaçu. A localização é privilegiada, no coração da Maravilha Mundial da Natureza, do ladinho das quedas. Saboreie o melhor da comida brasileira.

Tome um banho de Cataratas no passeio de barco do Macuco Safari, é de lavar a alma. Navegue pelas águas do rio Iguaçu e chegue pertinho das quedas. Perfeito para se refrescar e renovar as energias.

Faça um ensaio lindo com os fotógrafos oficiais do parque. Fotografias de qualidade e com uma paisagem de tirar o fôlego. Leve para casa as melhores lembranças dessa experiência.

Viva também tudo isso pelos ares, sobrevoando o Patrimônio Natural da Humanidade com os helicópteros da Helisul. Veja as Cataratas do Iguaçu por cima, é uma paisagem inesquecível.

VENHA PREPARADO!

Use protetor solar para se proteger do sol, o passeio é em área aberta. Importante também o uso de repelente, você estará entrando em uma unidade de conservação. Muito verde e muita natureza por todos os lados.

Caso não queira se molhar na garoa das Cataratas, utilize capas de chuva. Ou também caso queira sentir a água na pele, traga outras peças de roupa para trocar. Indicamos também vestimentas apropriadas e confortáveis para uma boa caminhada.

7. VIVA UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Visitar o Parque Nacional do Iguaçu é entrar em contato com o maior conjunto de quedas d’água do planeta. Sinta a natureza em uma experiência imersiva, escute os sons dos pássaros, o som do vento nas árvores, da força das águas.

Respire fundo o ar limpo do Patrimônio Natural da Humanidade, e claro, tire muitas fotografias e guarde para sempre essa memória especial. Vai ser um prazer receber você por aqui!

(Da Redação com Blog das Cataratas do Iguaçu)