Brasil: PRF REFORÇA FISCALIZAÇÃO EM RODOVIAS FEDERAIS DURANTE O FERIADÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou nesta sexta-feira (03) a Operação Independência nas rodovias federais de todo o Brasil. O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o feriadão. As ações ocorrerão até o próximo dia 7 de Setembro.

Com expectativa de aumento significativo de fluxo de veículos pelas estradas do país, com maior chance de acidentes, os policiais rodoviários devem concentrar o policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

A corporação informou que será dada atenção especial às ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF durante o feriadão.

Em alguns pontos focais de rodovias, os policiais vão fiscalizar o tempo de direção e descanso do motorista profissional.

A PRF também promete intensificar sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

DICAS PARA UMA VIAGEM SEGURA

A seguir, confira as principais recomendações da A PRF aos motoristas que vão pegar a estrada no feriado:

Faça uma revisão no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de parabrisa e itens de iluminação e sinalização;

Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso. O acostamento deve ser utilizado apenas para situações emergenciais;

Jamais faça a mistura perigosa e criminosa que é dirigir sob efeito de álcool;

Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veiculo fique mais visível aos demais condutores e pedestres;

Lembre-se que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo;

Cadeirinha é obrigatória, no caso de transporte de crianças;

Em caso de emergência e necessidade de apoio da PRF, ligue para o telefone de emergência 191;

Nos dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas.

(Da Redação com Agência Brasil)