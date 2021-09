DEUS É O NOSSO REFÚGIO NOS TEMPOS DE ANGÚSTIA!

“O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam” (Naum 1:7).

Os tempos atuais nos levam ao medo e a insegurança quanto ao futuro, incertezas no meio profissional e instabilidade no relacionamento familiar. Esses medos nos levam perder a confiança.

Quando percebemos, fomos levados pelas notícias do mundo, como um barco sendo carregado pela correnteza.

A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal, essa situação nos contaminam e quando percebemos, estamos envolvidos. Nesses momentos é hora de dizer basta e afastarmos do que nos enfraquece. Fecharmos os nossos ouvidos as notícias que não nos edificam.

A melhor forma de se afastar do que é negativo, é voltando os seus olhos para Deus. Ele é bom o tempo todo, n’Ele nossa alma se acalma, e voltamos a ter a confiança para trilharmos o nosso caminho.

Quando lemos a Palavra de Deus, buscamos refúgio num bom lugar. E ao orarmos a Deus, nos envolvemos em seus braços. Este relacionamento nos dará confiança e a certeza que dias melhores virão e que o Senhor estará ao nosso lado.

Busque refúgio no lugar certo:

– A Palavra de Deus, a Bíblia é um ótimo refúgio para nossa alma e eficaz para nos reanimar e fortalecer a nossa fé.

– Fale com Deus, ore. Deus que ouvir a sua voz, o que tem te deixado angustiado. Quando somos sinceros com Deus, movemos o coração dele.

– Não pense que pode fazer tudo sozinho, procure uma igreja. Caso já tenha, compartilhe os seus desafios a um irmão de confiança. São nas lutas que encontramos um irmão de batalha.

OREMOS: Senhor, me sinto inseguro, mas Tu és poderoso e capaz de mudar a minha vida. Alivia o meu coração e acalma a minha alma. Confio em Ti, abraça-me com o teu amor. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)