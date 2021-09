Foz do Iguaçu: FERIADÃO, AEROPORTO TERÁ 129 VOOS E MOVIMENTO DE 17,9 MIL PASSAGEIROS

O Aeroporto Internacional Cataratas terá no feriado prolongado do Dia da Independência, 129 voos entre pousos e decolagens e mais de 17,9 mil passageiros (embarques e desembarques). A projeção é da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) no período de sexta a quarta-feira (3 a 8, respectivamente).

As companhias registraram um volume alto de reservas com destino para Foz do Iguaçu até sábado (4). O número de voos programados para o aeroporto é 223% superior aos 40 registrados no mesmo feriado do ano passado (4 a 9 de setembro).

A Infraero calcula um aumento de 250% nos embarques e desembarques neste feriadão, no comparativo em relação ao ano passado. Serão 17.909 pessoas passando pelo terminal – no ano passado foram 5.114 pessoas, quando o destino estava com muitas restrições devido a pandemia.

NACIONAL

Os aeroportos administrados pela Infraero com voos comerciais regulares durante o feriado devem receber 688 mil passageiros. O número é 130% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 298 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais no mesmo feriado.

Estão previstos também 5,4 mil pousos e decolagens no período, número 102% superior em relação aos 2,6 mil voos realizados em 2020. Os dias de maior movimento serão sexta, com mais de 146 mil passageiros e a quarta, com 138 mil passageiros.

(Da Redação com AMN)