Foz do Iguaçu: AGÊNCIA TEM VAGAS PARA ESTÁGIO E PARA TRABALHADOR ATÉ 50 ANOS

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está com vagas para estagiário (mesmo sem experiência) e para trabalhadores com até 50 anos. O diretor do órgão, Luciano Padilha, afirma que as vagas para estudantes a partir de 16 anos foram abertas devido à baixa procura. Além disso, o Frigorífico Lar, de Matelândia, elevou a faixa etária para contratar moradores de Foz do Iguaçu com até 50 anos.

Estão abertas 25 vagas para estagiários. Os currículos devem ser entregues diretamente na agência na rua Xavier da Silva, 834, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. As funções para os estágios incluem contatos e negociações com devedores, análise de títulos e documentos de cobrança, definição de estratégias e itinerários e atualização de cadastro com identificação de cobranças indevidas.

CONTRATAR EM FOZ

O diretor da agência informa que o Frigorífico da Lar aumentou de 18 para 50 anos a contratação de colaboradores, uma vez que só contratavam, nesta faixa etária, moradores das comunidades vizinhas. “Por enquanto estamos tendo baixa procura, por isso estamos fazendo este apelo”, destacou.

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu atende de segunda a sexta e o telefone para contato é (45) 3545-3450. “Quem procura uma colocação no mercado, não precisa de agendamento, basta ligar e verificar se a vaga ainda está disponível, porque elas mudam constantemente, assim não perde a viagem e não provoca aglomeração”, adiantou o diretor.

(Da Redação com AMN)