Foz do Iguaçu: UNIDADES DE SAÚDE ESTARÃO ABERTAS NA SEGUNDA-FEIRA (06)

A Prefeitura de Foz do Iguaçu informa que devido ao Feriado Nacional da Independência do Brasil, as repartições públicas estarão fechadas na segunda (06) e terça-feira (07), com retorno do expediente na quarta-feira (08), das 8h às 17h.

Os serviços considerados essenciais, como coleta de lixo orgânico, limpeza pública, saúde (urgência e emergência) e segurança funcionarão normalmente durante todo o feriado.

A medida está definida no Decreto 28.875, de 5 de janeiro de 2021, que estabelece os feriados e pontos facultativos para os órgãos e entidades da administração municipal direta, autárquica e fundacional do município.

As 29 unidades básicas de saúde funcionarão na segunda-feira (06) em regime de escala. No dia 7 não haverá atendimento, com exceção das UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, que mantém os atendimentos de urgência e emergência 24 horas durante todo o feriado. A Unidade Padre Ítalo, no Porto Meira, também seguirá o atendimento de forma ininterrupta.

A central do Plantão Coronavírus funciona todos os dias para orientações ou encaminhamentos para a coleta do exame RT-PCR. Os moradores podem entrar em contato via telefone: 0800 645 5655 (ligação gratuita) ou (45) 3521-1800 (WhatsApp e ligações).

COLETA SELETIVA

A coleta seletiva funcionará normalmente na segunda-feira (06), mas estará suspensa na terça (07). A orientação é que os moradores das regiões do Morumbi, Jardim Panorama, Portal e São Roque armazenem os materiais recicláveis até o próximo dia de atendimento na região.

TURISMO

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado e podem atender até 70% da capacidade de público, conforme previsto em decreto. O Parque Nacional do Iguaçu atenderá os visitantes de sábado (4 de setembro) a segunda-feira (6 de setembro), das 8h às 16h, e na terça-feira (7 de setembro), das 9h às 16h. Os ingressos serão limitados e vendidos exclusivamente on-line, no site www.cataratasdoiguacu.com.br. O parque tem expectativa de receber uma média de 15 mil pessoas durante os quatro dias.

Na Itaipu, cerca de 4.500 turistas são esperados para os quatro dias do feriadão. Para atender os visitantes, os atrativos vão operar com horários extras e, excepcionalmente na terça-feira do feriado, estará aberto para receber os turistas. Desde abril deste ano, as visitas foram suspensas nas terças-feiras, dia que ficou reservado para manutenção e reforço nas medidas de proteção sanitária.

Informações turísticas podem ser obtidas pelo telefone: 0800 045 1516.

(Da Redação com AMN)