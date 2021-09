Futsal: FOZ CATARATAS VENCE MAIS UMA EM CASA E CONFIRMA LIDERANÇA ISOLADA NA SÉRIE OURO

O Foz Cataratas Poker Futsal enfrentou o Operário Laranjeiras, em casa, pelo Campeonato Paranaense – Série Ouro, na noite de sexta-feira, 3, no Ginásio Costa Cavalcanti, o Caldeirão Azul, em Foz do Iguaçu. O Azulão confirmou a liderança isolada da Série Ouro com o placar de 4 a 2.

Em uma primeira etapa com poucas chances para ambas as equipes, os visitantes abriram com Anderson. O placar seguiu favorável para o Laranjeiras até o final do primeiro tempo. No segundo tempo o Foz Cataratas foi pra cima, Kauê roubou a bola e tocou para William Mineiro deixar tudo igual.

Na sequência Fernandinho dividiu a bola, que sobrou para Willian Brandão, o prata da casa, ele tocou para Gabriel fazer o segundo para o Azulão. Dario deixou tudo igual novamente. Fernandinho fez uma bonita assistência para Willian Brandão tirar do goleiro e marcar um belo gol, fechando o placar em 3 a 2 para o Foz Cataratas.

O Foz Cataratas confirmou a primeira colocação isolada com 38 pontos, ao todos foram 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota na primeira fase do paranaense. O Azulão espera o vencedor do confronto entre Marreco e Umuarama para saber quem enfrentará na terceira fase do paranaense.

(Da Redação com Assessoria – Foto: Abel Lopes)