Oportunidade: PACOTES PARA FOZ DO IGUAÇU A PARTIR DE R$ 423 POR PESSOA SAINDO DE VÁRIAS CIDADES!

Encontramos pacotes com voos mais hospedagem em Foz do Iguaçu a partir de R$ 847 o casal (ou R$ 423 por pessoa em acomodação dupla). O menor valor é saindo de Curitiba, mas tem opções com origem no Rio, São Paulo e mais cidades a partir de R$ 429, com datas para viajar até junho de 2022.

Selecionamos quatro hospedagens econômicas, bem localizadas e avaliadas pelos hóspedes – elas são, inclusive, as preferidas dos leitores do Melhores Destinos! Leia mais sobre os hotéis a seguir e no fim do post veja todas as opções de pacotes.

HOTEL MIRANTE FOZ

O hotel está localizado no centro de Foz e oferece aos hóspedes piscina ao ar livre e wi-fi em todos os ambientes. Os quartos têm com ar-condicionado e TV, e as tarifas incluem café da manhã.

POP HOTEL

O Pop Hotel está no centro de Foz do Iguaçu, distante cerca de 25 km das Cataratas do Iguaçu e a 14km do Parque das Aves. Todos os quartos contam com TV a cabo, banheiro privativo, ar-condicionado e aquecedor. Os pacotes incluem café da manhã.

IGUASSU EXPRESS HOTEL

O Iguassu Express conta com piscina, estacionamento gratuito e está a 22 km das Cataratas. Todos os quartos têm frigobar, TV a cabo e wi-fi. Os pacotes incluem café da manhã.

HOTEL VIVALDI CATARATAS

O Vivaldi Cataratas fica a 7 km do centro de Foz do Iguaçu e a 28 km das Cataratas. A propriedade dispõe de quartos com ar-condicionado, além de piscina e wi-fi e estacionamento gratuitos. Os pacotes incluem café da manhã.

(Da Redação com Melhores Destinos)