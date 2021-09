Tecnologia: CONFIRA OS 10 CELULARES ANDROID MAIS PODEROSOS DE AGOSTO

O AnTuTu, plataforma chinesa de benchmark, divulgou o ranking com os melhores celulares Android do mês de agosto. Reflexo do mercado chinês, a lista é baseada na pontuação média registrada no app de 1º de agosto a 31 de agosto de 2021.

Assim como nos meses anteriores, os processadores da Qualcomm dominaram a lista de melhores aparelhos premium e intermediários. A maior novidade ficou para as primeiras aparições do novo carro-chefe da empresa, o Snapdragon 888+.

Embora não tenha ocupado o topo do ranking, o Snapdragon 888+ fez uma estreia relativamente boa no AnTuTu. O processador aparece na 2ª posição ao equipar o vivo iQOO 8 Pro e em 9º lugar com o Xiaomi Mix 4.

Os smartphones gamer Xiaomi Black Shark 4 Pro e Nubia Red Magic 6 Pro conquistaram com o 1º e 3º lugar do pódio, respectivamente. Ambos os modelos são alimentados pelo “antigo” Snapdragon 888.

Na 4ª posição ficou o iQOO 8, seguido pelo OnePlus 9 Pro. Além do chip da Qualcomm, todos os modelos testados seguem o padrão de especificação com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

DISPUTA EQUILIBRADA ENTRE OS INTERMEDIÁRIOS

Entre os smartphones intermediários, o cenário é um pouco diferente em relação aos processadores da Qualcomm. Dessa maneira, o Xiaomi Mi 11 Youth Edition aparece em 1º lugar usando o Snapdragon 780G.

Já o Honor 50 Pro e o Honor 50 ocupam a 2ª e 3ª posição, respectivamente. Lançados em junho deste ano, os smartphones da fabricante chinesa trabalham com o Snapdragon 778G.

Com chips da MediaTek, o Oppo Reno6 5G e o Redmi 10X aparecem em 4º e 5º lugar. Nessa ordem, os modelos trazem os processadores Dimensity 900 e Dimensity 820. Então, o restante da lista se divide entre aparelhos com Snapdragon 768G e Kirin 985.

(Da Redação com TecMundo)