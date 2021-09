Turismo: 5 RESORTS BRASILEIROS MAIS BARATOS PARA SE HOSPEDAR AINDA ESTE ANO

A infraestrutura inclui piscina para adultos e para crianças, incluindo piscina aquecida, hidromassagem externa, acquaplay, sauna panorâmica, quadra de tênis e vôlei, campo de futebol, playground, sala kids, mini golfe, sala de ginástica e sala de jogos. Também há uma equipe de recreação para garantir a diversão das crianças, e a cozinha mescla a culinária regional com a internacional.

As diárias custam a partir de R$ 373 para duas pessoas com café da manhã e cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos responsáveis.

PAU BRASIL EXPERIENTIA HOTELS – PORTO SEGURO, BAHIA

Porto Seguro possui aproximadamente 90 km de praias tropicais, incluindo a famosa Praia de Taperapuã. A cidade também é conhecida pela vida noturna agitada, por conta da variedade de bares, como a Passarela do Álcool, uma passarela à beira-mar com palmeiras, edifícios coloniais em tons pastéis, restaurantes e lojas.

O Pau Brasil Experientia Hotels está localizado na Orla Norte da cidade, em frente a praia de Taperapuã, estilo “pé na areia”, e a 10 minutos do centro da cidade, do aeroporto e das principais atrações turísticas. Nas instalações, destaca-se a cabana de praia exclusiva diante do resort, que conta com atendimento all inclusive. No interior do resort, o Park Aventura, com arvorismo, tirolesa e escalada, também conta com um parque aquático com 5 piscinas, sendo 2 infantis com toboágua, cine-pipoca para as crianças e música ao vivo no bar da piscina uma vez por semana.

A diária no Pau Brasil Experientia Hotels custa a partir de R$ 410 para dois adultos com café da manhã. Oferecem cortesia para duas crianças de até 10 anos no mesmo quarto dos responsáveis. Os pets também são bem-vindos, mas a estadia deles é cobrada à parte.

THE CORAL BEACH RESORT – TRAIRI, CEARÁ

Localizado à beira-mar no município de Trairi, o The Coral Beach Resort oferece uma área VIP para os visitantes. As instalações incluem piscinas com variadas profundidades, gazebos à beira da piscina, espreguiçadeiras e bar e restaurante exclusivos. As ondas da região favorecem boas condições para a prática de kite e windsurf no local, com equipamento completo para aluguel e instrutores profissionais.

O resort oferece vilas e apartamentos privados em diferentes áreas, alguns à beira-mar e outros com vista para as dunas e a flora local. Há serviço de translado gratuito em todas as áreas do resort para o Ocean Lounge Beach Club e a praia. O beach club oferece café da manhã, almoço e jantar, e o resort também coloca à disposição serviços completos de concierge. As diárias custam a partir de R$ 480 para duas pessoas com café da manhã.

(Da Redação com IG)