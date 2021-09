Talibã: NO PARANÁ, PF PRENDE CÉLULA TERRORISTA QUE PLANEJAVA ATAQUE PARA 07 DE SETEMBRO

As investigações apontam para o recrutamento e radicalização via internet de um jovem que se converteu ao islamismo e começou a ter atitudes extremas e violentas, com grande possibilidade para realizar atos conhecidos por lei como terrorismo.

Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão, foram expedidos pela Justiça Federal da Seção Judiciária de Maringá determinou a prisão, busca e apreensão na casa do jovem onde foram encontrados uma espingarda calibre 32 e muitos simulacros de arma.

O jovem preso vinha mantendo contato direto com radicais islâmicos no exterior, manifestando intenção de viajar para outros países, como o Iraque, e incorporar-se a organizações terroristas, segundo apuração da PF.

O investigado também propagou vídeos em grupos na internet nos quais ele estava encapuzado, exibia armas, munição, rádio comunicador, cédulas de dólares americanos, dentre outros itens, proferindo conteúdo extremista e sempre manifestando desejo de executar mortes de inocentes em uma ação suicida que provavelmente aconteceria no dia 07 de setembro.

O preso possui um extenso histórico criminal que inclui posse de entorpecentes, homicídio qualificado e condenação por posse irregular de arma de fogo e tentativa de roubo.

A PF informou também que “o preso possui treinamento para o manuseio e emprego de armas, além de motivação e meios, podendo a qualquer momento ou oportunidade fechar o ciclo para a consumação de ato terrorista”. Com base na previsão da Lei de Enfrentamento ao Terrorismo sobre a prática de atos preparatórios ao terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito (art. 5º, caput, da Lei n. 13.260/2016), a Polícia Federal desencadeou a operação de hoje. As penas previstas na lei chegam a 30 anos de reclusão.

