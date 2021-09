Tríplice Fronteira: BRASILEIROS DECIDEM ABASTECER NO PARAGUAI PARA FUGIR DOS ALTOS VALORES DA GASOLINA

Devido a situação atual de crise em nosso país, os consumidores brasileiros têm sentido no bolso o aumento nos preços de coisas básicas para sobrevivência. Além do aumento também nas contas de casa, o preço da gasolina e do etanol também tem sofrido constantes alterações. Os dois combustíveis que mais são utilizados pelos consumidores tiveram um novo aumento na semana passada. O óleo diesel, que também apresentou alteração de valores, até chegou a mostrar uma queda, mas segue acima do valor acessível aos consumidores.

A BUSCA POR ALTERNATIVAS VIÁVEIS NO PARAGUAI

Diante da atual situação, os consumidores decidiram ir em busca de alternativas que fossem rápidas e viáveis. O jeito foi atravessar a fronteira e abastecer no país vizinho, como é o caso de quem mora em cidades próximas ao Paraguai.

Alguns consumidores decidiram cruzar a Ponte Internacional da Amizade e abastecer nos postos de combustíveis do Paraguai. Em um município próximo à Foz do Iguaçu, já em território paraguaio, a gasolina está custando R$ 4,50, ou seja, bem longe da realidade atual do nosso país.

Os postos paraguaios com combustíveis mais baratos e que são mais próximos da fronteira com o Brasil, tem sido o destino de muitos motoristas. O trajeto livre tem compensado bastante para os consumidores brasileiros.

O CRESCENTE AUMENTO NOS PREÇOS DA GASOLINA E ETANOL

Aqui no Brasil, só a gasolina comum teve um aumento em torno de 0,45%, que levou a atingir uma média de R$ 5,98 por litro. Em diversas cidades do país, a gasolina já está custando cerca de R$ 7,00.

Alguns estudos tem demonstrado que os preços aumentarão ainda nas primeiras semanas de setembro. Se esse aumento de fato acontecer, o consumidor brasileiro poderá pagar além da média já estabelecida, mais de R$ 6,00 por litro.

O etanol também registrou alta nos preços, sendo considerado a maior de todos os combustíveis que receberam reajustes. O aumento foi cerca de 1,45%, em comparação ao preço anterior, fazendo com que o etanol passasse a custar R$ 4,56, na bomba. Assim como a gasolina, o biocombustível entra na quinta semana seguida com alta absurda no preço.

COMBUSTÍVEIS CUSTAM MAIS DE R$ 6,00 O LITRO

Os consumidores estão extremamente aflitos com a alta nos combustíveis. Mas há uma parcela da população que está cada dia mais desestimulada: os motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas.

As últimas noticias mostram que cada vez mais os motoristas vêm desistindo da categoria, pois o preço cobrado nas corridas não tem suprido o valor gasto em combustível, sem falar na manutenção e revisão dos veículos, que também ficaram mais caras. Alguns especialistas acreditam que haverá um período de estagnação no valor dos combustíveis, já outros acreditam que o aumento seguirá contínuo.

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP continuará emitindo relatórios, com o intuito de acompanhar e analisar a movimentação do aumento dos preços pelos postos do país.

(Da Redação com Click Petróleo e Gás)