Covid-19: ANVISA SUSPENDE A UTILIZAÇÃO DE 42 LOTES DA CORONAVAC

A falta de inspeção em uma fábrica levou a Anvisa a bloquear 42 lotes da vacina Coronavac (25 dos quais já chegaram ao Brasil), num total de pouco mais de 21 milhões de doses. “A Anvisa foi comunicada pelo Instituto Butantan (IB) que o parceiro Sinovac, fabricante da vacina CoronaVac, enviou para o Brasil 25 lotes na apresentação frasco-ampola (monodose e duas doses), totalizando 12.113.934 doses. A unidade fabril responsável pelo envase não foi inspecionada e não foi aprovada pela Anvisa na Autorização de Uso Emergencial da referida vacina”, explica em nota a agência. A medida vale por 90 dias, ao longo dos quais a Anvisa prometeu trabalhar “na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta fabril não aprovada”. Brasília terá esquema especial de segurança para atos do 7 de setembro, em defesa do Governo Bolsonaro e contra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta sexta-feira, o jornalista e blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza foi preso em Brasília por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes. Souza é um dos dez investigados no inquérito que apura quem financia os atos antidemocráticos previstos para ocorrer na terça-feira. A pandemia de coronavírus já deixou 218,8 milhões de infectados e 4,54 milhões de mortes no mundo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Já o Brasil registrou 776 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e ultrapassou a marca de 582.00 óbitos pelo coronavírus.

(Da Redação com El País)