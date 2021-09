DEUS É CONTIGO, NÃO TEMAS, CRISTÃO!

Senhor Deus, peço perdão pela minha falta de fé. Perdoa as vezes que tive medo de falar do Seu amor. Preciso e quero confiar mais em Ti, por isso me coloco em suas mãos. Senhor, livra-me das amarras do temor e derrama a tua paz e alegria! Que a minha boca sinta prazer em louvá-lo em qualquer hora e lugar! Há liberdade onde o Seu Espírito habita, mora no meu coração, em nome de Jesus, Amém!