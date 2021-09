Feriado: OPERAÇÃO REFORÇA SEGURANÇA DE PENITENCIÁRIAS DO PARANÁ

O Departamento Penitenciário do Paraná lançou nesta sexta-feira (3) a Operação Ordem e Progresso, com o objetivo de reforçar a segurança de cadeias públicas e penitenciárias por meio de revistas gerais durante o feriado prolongado. Até o dia 7 de setembro, forças de segurança atuarão de forma integrada na busca de materiais ilícitos e na análise das estruturas físicas.

Durante esta madrugada de sexta-feira, 3 de setembro, dezenas de presos fugiram da Cadeia Pública de Arapongas, no norte do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). Ainda não há o número exato de detentos que conseguiram deixar a carceragem. Os presos fugiram após serrar as grades do solário da cadeia. Em seguida, pularam um muro com cerca de cinco metros de altura. A ação foi planejada uma vez que carros deram apoio à fuga dos presos. Cerca de 280 presos estavam na carceragem. A fuga aconteceu em uma ala com 160 detentos, segundo a polícia.