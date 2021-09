Vacina: TERCEIRA DOSE ESTÁ DISPONÍVEL EM CINCO CIDADES DA GRANDE SÃO PAULO

Cinco cidades da grande São Paulo já estão aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Neste sábado (4), São Bernardo do Campo iniciou a aplicação da dose extra. Idosos com 85 anos ou mais serão os primeiros a receber e a campanha acontece em domicílio.

Na sexta-feira (3), foi a vez de outros três iniciarem a imunização com a terceira dose: Francisco Morato, Franco da Rocha e Santo André. Já o município de Pirapora do Bom Jesus foi o primeiro do estado a dar início a vacinação com a dose de reforço.

Um levantamento da equipe de produção da CNN revelou que, na região de São Paulo, outras treze cidades planejam o início da campanha de dose extra na próxima semana.

A capital paulista também deve começar a vacinar idosos com a terceira dose a partir de segunda-feira (6). Seguindo as diretrizes do governo estadual, a campanha com terceira dose será iniciada em idosos com mais de 90 anos.

O secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou que a capital vai priorizar o imunizante da Pfizer para aplicação de terceira dose somente a partir do dia 15 de setembro, quando está prevista a entrega de nova remessa por parte do ministério da Saúde. Do dia 6 ao dia 15, qualquer vacina contra a Covid-19 disponível nas unidades de Saúde poderão ser aplicadas como dose extra.

“A nota técnica, número 27 de 2021, do ministério da Saúde, estabelece na página 4, no ítem 4.7 que, preferencialmente, a dose de reforço poderá ser aplicada com o imunizante de RNA mensageiro — no caso, a Pfizer –, ou de vetor viral — que são a Janssen ou a AstraZeneca –, nao proíbe a utilização da Coronavac como dose de reforço.”

Outras seis capitais do Brasil — Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Campo Grande, Curitiba e Goiânia –, já começaram a aplicar a dose extra contra a Covid-19 em sua população. Macapá iniciará na segunda quinzena de setembro, seguindo as diretrizes do ministério da Saúde.