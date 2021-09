Foz do Iguaçu: CERCA DE 5 MIL VISITANTES PASSARAM PELO MARCO DAS 3 FRONTEIRAS NA PARCIAL DO FERIADÃO

O Marco das 3 Fronteiras, o lugar mais charmoso de Foz do Iguaçu, recebeu 4700 visitantes entre sábado e domingo (4 e 5 de setembro). O atrativo segue com a programação especial, com todos os seus serviços, durante todo o feriadão da Independência do Brasil. Nesta segunda e terça-feira, 6 e 7 de setembro, o atendimento ao público será das 15h às 21h.

É recomendada a compra do ingresso on-line, no site oficial do Marco das 3 Fronteiras, para garantir a vaga e realizar a visita: https://marcodastresfronteiras.com.br. O atrativo espera receber seis mil pessoas durante os quatro dias do feriadão (4 a 7 de setembro).

