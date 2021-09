Foz do Iguaçu: CATARATAS RECEBE O MAIOR NÚMERO DE VISITANTES EM UM ÚNICO DIA DESDE A REABERTURA

Na parcial do feriadão da Independência do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu 13.270 visitantes, entre sábado e domingo (4 e 5 de setembro). No domingo, 10.024 pessoas visitaram a atração natural, consolidando a maior visitação em um único dia, desde a reabertura do parque, que abriga as Cataratas do Iguaçu, em agosto de 2020.

Na segunda e terça-feira (6 e 7 de setembro), a unidade de conservação seguirá com o atendimento especial aos visitantes. Na segunda, a visitação pública será das 8h às 16h, e na terça, das 9h às 16h. Os ingressos continuarão limitados e vendidos exclusivamente on-line, no site www.cataratasdoiguacu.com.br.

O parque tinha a expectativa de receber cerca de 15 mil pessoas durante os quatro dias (4 a 7 de setembro). Porém, de acordo com o movimento registrado já nos dois primeiros dias do feriadão, essa marca deverá ser superada.

Funcionamento da compra do ingresso – Importante destacar que não existe a opção de compra de ingresso físico na bilheteria do Parque Nacional do Iguaçu há cerca de um ano. O visitante precisa adquirir o bilhete antecipadamente no site da Cataratas do Iguaçu S.A. (https://cataratasdoiguacu.com.br), com escolha de dia e horário do passeio. Não há restrição de idade para visitar a unidade de conservação. A medida tem o objetivo de ampliar as vagas de visitação e manter o parque ainda mais seguro para todos.

INGRESSO GERAL

Os visitantes devem comprar o ingresso escolhendo a categoria, conforme sua nacionalidade: Brasileiros, Mercosul e Estrangeiros. As pessoas que vierem com condução própria ao Parque Nacional do Iguaçu podem deixar o veículo no estacionamento oficial da unidade de conservação, localizado no Centro de Visitantes. https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/home

ZELO E PROTEÇÃO AOS VISITANTES

O parque passa diariamente por um minucioso trabalho de sanitização de todo o circuito turístico, oferecendo ainda mais proteção aos visitantes. É feito o controle individual de acesso de todas as pessoas com equipes especializadas, na área de embarque, no Centro de Visitantes. Durante todo o feriadão esse serviço será reforçado.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ON-LINE

O visitante que quiser receber dicas e informações sobre o feriadão da Independência do Brasil no Parque Nacional do Iguaçu poderá entrar em contato com a Central de Atendimento ao Visitante: +55 (45) 9137-3444 (clique aqui).

SERVIÇO

Atendimento no Parque Nacional do Iguaçu – feriado da Independência

De 4 de setembro (sábado) a 6 de setembro (segunda-feira): das 8h às 16h

Terça-feira (7 de setembro): das 9h às 16h

Informações e ingresso on-line

www.cataratasdoiguacu.com.br

contato@catarataspni.com.br

(45) 3521-4400

(Da Redação com Assessoria)