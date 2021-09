O PERIGO DA QUEDA

“Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia!” (1 Coríntios 10:12).

Você se lembra de alguma vez que caiu “feio”? Distraído, num piso irregular, quando criança ou adulto, praticando algum esporte, num episódio engraçado ou num acidente grave, todos nós já sofremos alguma queda na vida.

Dependendo da base de sustentação, cair pode deixar sequelas permanentes. Na Bíblia vemos um exemplo desses com Mefibosete, neto de Saul, que ficou aleijado dos pés por causa de uma queda (2 Sam. 4:4).

Na vida espiritual as quedas também podem acontecer. Todo cristão que já caiu sabe que isso gera marcas que podem durar a vida toda.

Neste versículo bíblico de hoje, o apóstolo Paulo nos exorta a ter cuidado para não cair.

De fato, é pela misericórdia de Deus que permanecemos firmes na fé. Mas muitos deslizes acontecem por vacilos e decisões erradas nossas.

Firme-se em Jesus para não cair:

– Agradeça a Deus por manter a sua fé firme e o seu coração seguro na Sua presença.

– Busque orientação na Palavra de Deus para permanecer firme com Deus.

– Aprenda com os tropeços do passado e comprometa-se a andar sempre na direção do Pai.

– Você caiu? Arrependa-se, ore e peça a Deus para te levantar e ajudar a não cair novamente.

– Desenvolva uma amizade pessoal com Jesus – à medida em que você permanece em Cristo, Ele se torna o seu sustento diário e te livra de cair nas várias armadilhas à sua volta.

OREMOS: Senhor Deus, obrigado por sustentar a minha vida contigo a cada dia. Ajuda-me a andar firme na fé, permanecendo fiel na Tua presença, Senhor. Perdoa todas as vezes que caí e me ensina a levantar estando seguro em Ti. Que hoje eu escolha te agradar e cuide para não cair, em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)