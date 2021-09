Turismo: PERU REABRE PARA BRASILEIROS VACINADOS OU COM RT-PCR NEGATIVO

O Peru anunciou que a partir desta segunda-feira (6) vai reabrir as suas fronteiras para turistas brasileiros que já tenham sido totalmente vacinados contra a Covid-19 ou que apresentem resultado negativo para um teste do tipo RT-PCR realizado no máximo 72 horas antes do embarque. Todos os viajantes também devem preencher declaração de saúde, que já está disponível no site do governo.

O atual decreto não especifica se as autoridades peruanas não vão reconhecer certas vacinas, o que dá a entender que basta comprovar que já recebeu as duas doses de qualquer imunizante aplicado no Brasil ou a dose única da Janssen. Lembrando que é possível obter o certificado digital em espanhol através do Conecte SUS (veja o passo a passo aqui) e que o teste RT-PCR pode ser realizado em laboratórios das principais capitais brasileiras.

O turismo ao país andino voltou a ser uma possibilidade porque o governo peruano retirou o Brasil, além da Índia, da lista de países de alto risco, onde ainda consta a África do Sul. A decisão valee até 19 de setembro, quando as autoridades locais podem rever as regras.

Na América do Sul, Argentina e Chile seguem fechados, mas os turistas brasileiros poderão viajar a turismo para o Uruguai a partir de 1º de novembro. Veja a lista completa de países que já reabriram suas fronteiras.

(Da Redação com Viagem e Turismo)