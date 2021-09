Brasil & Mundo: VARIANTE P1 DO NOVO CORONAVÍRUS (VARIANTE DE MANAUS) É A PREDOMINANTE EM ALÉM PARAÍBA, SEGUNDO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Embora existam centenas de variantes do coronavírus já identificadas no mundo, a variante brasileira P1 tem mutações que tornam o coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos da doença, o que pode aumentar o número de casos inclusive entre as pessoas que já se recuperaram da covid-19. A nova cepa do coronavírus foi identificada pela primeira vez em quatro pessoas que voltaram ao Japão depois de uma viagem ao estado do Amazonas, por isto ela é conhecida como Variante de Manaus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, que faz o estudo genético de amostras em todo o estado, os dados de 3 de setembro mostram que em Além Paraíba a variante P1 é a predominante não havendo até o momento a detecção da variante Delta, mais contagiosa ainda. Mesmo com o resultado do estudo, é necessário alerta total por parte da população nas medidas de prevenção já que a variante Delta circula comunitariamente no estado do Rio de Janeiro e por sua capacidade de infecção é cientificamente esperado que ela venha a chegar também em Além Paraíba.

(Da Redação com Assessoria de Comunicação Social, Imprensa e Cerimonial)