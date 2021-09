Cataratas do Iguaçu: VISITAS NO PARQUE NACIONAL CONFIRMAM RETOMADA DO TURISMO DE FOZ

Os dois primeiros dias do feriado prolongado (sábado, 4, e domingo, 6) confirmam a retomada do turismo de Foz do Iguaçu, disse o prefeito ao avaliar a parcial de visitação do Parque Nacional do Iguaçu. O atrativo recebeu mais de 13 mil turistas.

A expectativa de visitação, para os quatro dias do feriado, foi estimada em 15 mil. No domingo, 10.024 pessoas visitaram as Cataratas do Iguaçu, a maior visitação em um único dia desde a reabertura do parque em agosto de 2020.

O prefeito lembra que, antes mesmo do primeiro caso confirmado do coronavírus, Foz do Iguaçu adotou as primeiras ações como uma central de atendimento e elaboração de protocolos sanitários.

PROGRAMAÇÃO

O avanço na vacinação contra a covid-19 e a redução dos indicadores da doença (novos casos, internamentos e óbitos) permitiram o calendário de retomada dos grandes eventos sociais e corporativos, a partir de setembro e outubro, gradativamente.

Na última semana, Foz do Iguaçu atingiu a marca de 100% de vacinação da população adulta (acima de 18 anos). O fato refletiu em uma importante queda nos indicadores da doença, com números retroativos a julho e agosto do ano passado, antes da primeira onda da doença.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, em agosto foi registrada queda de 20,8% nos óbitos por complicações da covid-19 e de mais de 10% no número de novos casos. A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) se manteve abaixo de 50% nos últimos dias.

No período, o município confirmou 38 óbitos por conta da covid-19, média de 1,22 por dia, índice semelhante aos 31 registrados em agosto do ano passado. Em relação ao número de casos, a Vigilância Epidemiológica confirmou 1.209 e uma média de 39 por dia.

MANTER CUIDADOS

A queda nos indicadores está ligada ao avanço da vacinação. Mas é preciso não descuidar, alerta a secretária municipal de Saúde.

Na avaliação da secretária, é muito importante que as pessoas continuem se cuidando. O comportamento da população norteará as próximas ações.

(Da Redação com AMN)