Economia: ONDE VIVEM OS RICOS NO BRASIL?

Um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) intitulado “Onde estão os ‘ricos’ no Brasil” fez um levantamento com base nos dados das declarações de imposto de renda referente a 2018 (o estudo foi divulgado em 2020) e conseguiu rankear quais os municípios mais ricos do país a partir da renda da população local.

Para chegar à conclusão de quais as cidades com maior número de pessoas ricas, a pesquisa estabeleceu a proporção de declarantes em relação à população total dos municípios e a partir da divisão do valor declarado pelo número de habitantes, obteve a renda média.

Ao contrário do que se pode imaginar, os mais ricos não estão vivendo nas capitais. A maior concentração está em municípios menores. Confira a seguir quais são as 5 cidades brasileiras com maior concentração de renda:

Nova Lima – MG Santana de Parnaíba – SP Aporé- GO São Caetano do Sul – SP Niterói – RJ

NOVA LIMA – MG

O município mineiro lidera o ranking de cidades com maior renda do país. Com aproximadamente 96 mil habitantes, Nova Lima abriga diversos condomínios de luxo com casas que podem chegar a R$ 10 milhões. A cidade é um dos principais locais de atuação da mineradora Vale, e se tornou nos últimos anos um dos principais pólos de produção de cerveja artesanal.

Renda Média da População: R$ 6.253,03

Patrimônio Líquido Médio da População: R$ 321.820,35

SANTANA DE PARNAÍBA – SP

Em segundo lugar está Santana de Parnaíba, município de pouco mais de 142 mil habitantes onde está localizado o bairro nobre Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Localizada a 35 km da capital, Santana de Parnaíba possui o maior conjunto arquitetônico tombado do Estado de São Paulo, são 209 construções preservadas, o que levou a cidade a ser apelidada de “Ouro Preto Paulista”.

Renda Média da População: R$ 5.384,77

Patrimônio Líquido Médio da População: R$ 279.054,00

APORÉ- GO

Representando a região centro-oeste, em terceiro lugar de cidades com maior concentração de pessoas ricas está Aporé no estado de Goiás. Com apenas 4.232 habitantes segundo os dados do IBGE de 2020, o município está a 440 km da capital Goiânia e sua base econômica é a agricultura com soja, milho e arroz e a pecuária leiteira.

Renda Média da População: R$ 5.233,93

Patrimônio Líquido Médio da População: R$ 736.225,72

SÃO CAETANO DO SUL – SP

São Caetano do Sul possui mais de 161 mil habitantes e apresenta um dos melhores indicadores sociais do país. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é o melhor do Estado de São Paulo de acordo com o estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O município ocupa o quarto lugar no ranking de concentração de pessoas mais ricas.

Renda Médiada População: R$ 4.565,34

Patrimônio Líquido Médio da População: R$ 214.099,50

NITERÓI – RJ

Niterói é o município que fecha o top 5 cidades com maior concentração de renda. Sua população é de mais de meio milhão de habitantes. A cidade abriga obras importantes do arquiteto Oscar Niemeyer, como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e o Teatro Popular. Segundo estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), Niterói está em primeiro lugar entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro com destaque para os quesitos Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica e Capital Humano.

Renda Média da População: R$ 4.186,51

Patrimônio Líquido Médio da População: R$ 131.999,52

(Da Redação com Yahoo)