Foz do Iguaçu: SECRETARIA DE SAÚDE DE FOZ PRORROGA CADASTRO DAS PESSOAS QUE AINDA NÃO RECEBERAM PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA COVID

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu prorrogou o prazo do cadastramento das pessoas de 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. O objetivo do levantamento que será compartilhado com o Ministério da Saúde é saber a quantidade de doses necessárias para completar a imunização da população adulta da cidade.

Na última semana, Foz do Iguaçu alcançou 100% da população acima de 18 anos vacinada com pelo menos a primeira dose. A Secretaria de Saúde considera os dados populacionais do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), mais atualizados do que os do IBGE, que fez o último censo em 2010.

Mesmo assim, conforme informou o prefeito Chico Brasileiro no sábado (04), os dados já levantados pelo cadastramento apontam que ainda existem muitas pessoas para receber a primeira dose no município.

O cadastro das pessoas que ainda não receberam a vacina pode ser feito no site https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/queroMeVacinar.html. O preenchimento dos dados não garante a dose e não substitui o agendamento da aplicação, que será reaberto com a chegada de mais vacinas.

DOSES EXTRAS

Foz do Iguaçu recebeu mais de 58 mil doses extras de vacinas, pleiteadas pelo prefeito e pela secretária municipal de Saúde, Rosa Maria Jerônymo, desde fevereiro deste ano. O motivo foi a localização da cidade, que faz fronteira com dois países e, por esse motivo, existe uma intensa circulação de pessoas e maior risco de transmissão do coronavírus, inclusive de novas variantes.

BALANÇO

Até sexta-feira (03), segundo o Painel da Vacinação da Secretaria de Saúde, Foz do Iguaçu recebeu 304.599 doses de vacina contra covid. Destas, 283.996 já foram aplicadas – 198.225 pessoas receberam a primeira dose ou a dose única, o que representa 100% da população adulta, conforme os dados do Ipardes. Já completaram a imunização, com as duas doses, 85.771 pessoas, ou seja, 46,8% da população.

(Da Redação com AMN)