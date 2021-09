MANIFESTAÇÕES PELO PAÍS MARCAM O FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

Em mensagem divulgada nesta segunda, Bolsonaro disse que as manifestações são garantidas pela Constituição Federal. “A população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna em paz e harmonia. Que a liberdade individual seja a máxima nesse marcante evento. O mesmo se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço”, postou em redes sociais. Grupos que irão participar do ato em Brasília montaram acampamentos desde o fim de semana. Cartazes “autorizavam” o presidente a intervir no Legislativo e no Judiciário.

Freio

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, afirmou que os protestos convocados por eles para o Dia da Independência buscam impor um freio a um dos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), supostamente o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. “Não se busca apoio para enfrentar a Suprema Corte Federal, mas sim um freio em um de seus juízes que já prendeu jornalistas, manifestantes, presidente de partido político e deputado por supostos crimes sem previsão em lei”, destacou Eduardo no Twitter. “Essas investigações da Suprema Corte foram abertas sem aprovação da PGR e o juiz Alexandre de Moraes, do STF, se diz vítima, acusador e juiz dos supostos crimes, algo que só ocorre em ditaduras”, reforçou.

Agrado