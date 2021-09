Obras: PORTOS DO PARANÁ JÁ INICIOU DRAGAGEM POR DERROCAMENTO DAS PEDRAS DAS PALANGANAS

A Portos do Paraná deu o início nesta segunda-feira (6), por volta das 15h30, à obra de dragagem por derrocamento das Pedras das Palanganas. Após o acionamento dos equipamentos de segurança, incluindo a cortina de bolhas e o aviso sonoro, a primeira detonação ocorreu por volta das 17h30. Neste momento, uma varredura está sendo feita no local.

Segundo a Diretoria de Engenharia e Manutenção, tudo ocorreu dentro do esperado, com sucesso neste primeiro dia.

Informamos que nesta terça-feira (7 de setembro) não haverá detonação. A continuação ocorre na próxima quarta-feira (8). Deve se manter a previsão das 16h, também podendo ter variação entre 15h e 17h, para o próximo acionamento, a depender das condições operacionais, meteorológicas e ambientais.

Portanto, segue o cronograma da obra que está disponível no banner e na página específicos no SITE

As atividades de monitoramentos ambientais seguem, sem interrupção, durante todo o período.

A empresa pública reforça o compromisso em comunicar a população durante toda a obra. Os canais oficiais da Portos do Paraná seguem atualizados.