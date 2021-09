Retomada do Setor: TURISMO DE ITAIPU SUPERA EXPECTATIVA E REGISTRA O DIA MAIS MOVIMENTADO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

A previsão do Complexo Turístico Itaipu (CTI) era receber 4,5 mil visitantes em todo o feriado prolongado da Independência, de sábado (4) a terça-feira (7 de setembro). Mas somente nos dois primeiros dias, sábado (4) e domingo (5), passaram pelos atrativos da binacional 4.277‬ turistas. A meta do CTI foi ultrapassada antes mesmo de acabar a segunda-feira (6), com 2.011 visitantes até o início desta tarde. No total, já são mais de 6,2 mil pessoas.

No domingo, o número de atendimento foi o maior, em um único dia, desde a reabertura após o início da pandemia, com 2.545 visitantes.

O passeio mais procurado foi a Itaipu Panorâmica, que faz um tour externo pela hidrelétrica a bordo de um ônibus de dois andares; seguida pelo Ecomuseu, onde o visitante tem um encontro com a história da usina e da região, a ciência e a tecnologia; e pelo Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), com trilha ecológica e destaque para as belezas da fauna e da flora regional.

Grande parte dos turistas veio do próprio Paraná, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também visitaram Itaipu turistas de países como China, Paraguai, Bahamas e Alemanha.

Durante o final de semana, o Complexo Turístico Itaipu também ofereceu aos visitantes os passeios Itaipu by Bike, que permite aos ciclistas percorrer as paisagens e pedalar pelas trilhas da binacional; e o Itaipu Ride, passeio sobre duas rodas com grupo de motociclistas no complexo hidrelétrico.

Horários diferenciados

Nesta terça-feira, feriado de 7 de Setembro, a Itaipu Panorâmica irá funcionar das 8h às 16h30, com saídas a cada 30 minutos. O Refúgio Biológico Bela Vista terá saída em seis horários diferentes: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. Já o Ecomuseu vai operar das 10h às 17h com transporte saindo do Centro de Recepção dos Visitantes (CRV) a cada meia hora, iniciando a partir das 10h30 e com última saída às 16h30.

Mais informações ou aquisição antecipada de ingressos podem ser obtidas pelo site: https://www.turismoitaipu.com.br/.

Vem pra Foz!

O bom movimento turístico na usina hidrelétrica é resultado de ações como a campanha “Vem pra Foz!”, voltada para divulgar a variedade de atrativos e incentivar a volta dos turistas ao Destino Iguaçu, além dos cuidados adotados para garantir a segurança e a saúde dos visitantes por meio de práticas sanitárias no combate à pandemia da covid-19.

Agosto movimentado

A visitação no mês de agosto também teve forte alta, na comparação com o mesmo período de 2020. No total, passaram pelos atrativos turísticos de Itaipu 24.712 visitantes, somando os lados brasileiro e paraguaio. Esse número representa um aumento de 894% em relação a agosto do ano passado. Vale observar que, em agosto de 2020, estavam disponíveis apenas visitas institucionais e a Visita Panorâmica – e somente na margem brasileira. As visitas à MD estavam suspensas. O acumulado desde janeiro de 2021 está em 161.381 visitantes.