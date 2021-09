SOMENTE EM DEUS SOMOS REALMENTE INDEPENDENTES!!!

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra” (2 Crônicas 7:14).

A independência do Brasil aconteceu oficialmente em 7 de setembro de 1822, uma vez que nesse dia, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, o Príncipe Regente D. Pedro teria proclamado o chamado “grito da Independência”, à frente da sua escolta: “Independência ou Morte!”

Ao contrário do que desejava José Bonifácio de Andrada e Silva, a escravidão foi mantida, assim como os latifúndios, a produção de gêneros primários voltada para a exportação e o modelo de governo monárquico.

Por possuir um povo corajoso e revolucionário, o nosso país se livrou heroicamente de Portugal. Entretanto, não conseguiu até hoje se livrar de muitos costumes que começaram na época que era colônia.

Como se pode depreender da narrativa histórica, naquela época já se podia observar traços embrionários de corrupção praticada principalmente pelos governantes, visando atender aos interesses dos ricos.

A corrupção (entende-se como qualquer crime, tais como extorsão, sonegação e etc.) traz um enorme prejuízo para a população pobre, pois suga desta classe o direito sagrado de usufruir das riquezas produzidas pela nação.

Com o tempo, ao invés de ser combatida, a corrupção tem se tornado um costume forte no nosso país.

“Que país é este que junta milhões numa marcha gay, outros milhões numa marcha evangélica, muitas centenas numa marcha a favor da maconha, mas que não se mobiliza contra a corrupção?”

Precisamos urgentemente dizer em alto e bom som: “Basta de corrupção!”

No contexto de 2 Crônicas 7, o sábio e grande rei Salomão, em nome da nação de Israel, havia feito um pacto de servir e adorar somente ao Deus Altíssimo.

Deus correspondeu ao pacto com Salomão e, enquanto a nação permaneceu adorando e servindo ao Deus Altíssimo, ela foi uma nação poderosa, rica e invejada pelos povos vizinhos.

Deus disse a Salomão que, se por acaso, o povo deixasse de cumprir o que havia sido pactuado, e que por causa disso Ele tivesse que fechar o céu e não deixar cair a chuva, ou ordenar aos gafanhotos que destruíssem as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, bastava que o povo se arrependesse, abandonasse os seus pecados e orasse a Ele que, com a sua infinita misericórdia, os ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e faria o país progredir de novo.

O que o nosso Brasil precisa urgentemente é que abandonemos os pecados e voltemos para Deus, cumprindo os Seus mandamentos. Somente quando fizermos isso é que Ele intervirá e porá por terra as terríveis práticas de corrupção que assolam e destroem as riquezas dos pobres desta nação.

OREMOS: Pai justo, clamamos pelos nossos governantes. Que cada um seja conduzido pelo teu Espírito, para que nossa nação tenha paz. Resgata aqueles que se deixaram seduzir pela corrupção. E que venham a enfrentar o teu juízo, para correção, os que não se arrependerem — para o próprio bem de suas almas e pelo bem-estar do Brasil. Em nome de Jesus. Amém.

(Com Elbem César)