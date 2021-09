Tech News: WHATSAPP REVELA DISPOSITIVOS EM QUE DEIXARÁ DE FUNCIONAR A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deixará de funcionar a partir de 1º de novembro em dispositivos com o sistema operacional 4.0.4 ou anterior, anunciou a empresa de TI.

“A partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores. Transfira sua conta para um aparelho compatível ou faça backup do seu histórico de conversas antes dessa data”, adverte em comunicado a empresa que gere o aplicativo cognome.