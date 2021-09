Turismo: GRAMADOTOUR DIVULGA DETALHES DA ABERTURA DO 36º NATAL LUZ

A Gramadotour está preparando um grande Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica e uma breve apresentação de cada espetáculo que vai acontecer durante o 36º Natal Luz. A atração servirá também para marcar as comemorações dos dez anos da Orquestra de Gramado que terá regência do Maestro Linus Lerner.

Em encontro com os diretores dos espetáculos foi formatado todo projeto e funcionamento deste evento, que terá lugares limitados, protocolos sanitários, distanciamento controlado e ingressos trocados por alimentos não perecíveis. O horário do espetáculo e locais de trocas dos ingressos serão divulgados em breve.

O 36º Natal Luz de Gramado acontece de 28 de outubro de 2021 a 30 de janeiro de 2022.

(Da Redação com Pan Rotas)