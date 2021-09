Brasil: VERMELHO COORDENA GT PARA ATUALIZAR PROJETO QUE LEGALIZA JOGOS NO PAÍS

O deputado federal foi nomeado para coordenador o grupo de trabalho (GT) da Comissão de Turismo para atualizar o marco regulatório dos jogos no Brasil, estabelecido pelo projeto 442/91.

“Eu agradeço a confiança do presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar, dos colegas que aclamaram meu nome e do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, por terem me confiado uma tarefa de grande importância para o país. Entendo, acima de tudo, que é uma vitória de Foz do Iguaçu e do Paraná”, comentou Vermelho logo após sua indicação.

Vermelho (ao centro) com os deputados Bacelar, Newton Cardoso Jr, Bibo Nunes e o técnico na área de jogos, Magno José.

O projeto 442 vem tramitando na Câmara há quase 30 anos. Em agosto de 2016 foi aprovado pela Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos e desde então encontra-se parado, pronto para votação em plenário. No entanto ele precisa ser atualizado e modernizado.

Vermelho explica que a legalização dos jogos “pode alavancar o turismo, criando uma nova era de desenvolvimento no país, com atração de turistas estrangeiros, melhoria na infraestrutura dos destinos, crescimento das cidades vizinhas e expansão do setor hoteleiro”.

“ A criação de um marco regulatório torna-se urgente na atual situação do país, tendo em vista que além dos impostos e investimentos, poderia gerar mais de 200 mil novos empregos, além da formalização de outros 450 mil”, destaca o deputado. Um estudo do Instituto Jogo Legal revela que o Brasil poderá arrecadar R$ 20 bilhões por ano com a legalização dos jogos.

“Vamos fazer os estudos necessários para adaptar o projeto às novas tecnologias, fazer um substitutivo e agilizar a tramitação para ver se conseguimos aprovar ainda este ano”, pontuou o deputado.

O presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar, argumenta que a legislação que vigora atualmente não alterou o cenário de ilegalidade do jogo no país, mas apenas impede o Brasil de arrecadar.

Cassinos turísticos

Vermelho promoverá uma reunião com lideranças de Foz do Iguaçu para debater a implantação de cassinos na cidade. Ele quer ouvir diferentes opiniões para embasar sua proposta no GT.

De antemão, o deputado entende que a melhor saída para Foz será a implantação de cassinos turísticos. “Pelo que temos estudado, apenas cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro reunirão as condições necessárias para sediar os grandes ressortes integrados a cassinos”, explica.

“Para cidades como Foz do Iguaçu e Gramado, por exemplo, nós pretendemos criar a modalidade de cassinos turísticos com uma grande estrutura para jogos, restaurante e anfiteatro. Iremos aproveitar a excelente infraestrutura hoteleira já existente gerar mais emprego e desenvolvimento”, enfatiza Vermelho.