ESPLANADA TEM CERCA DE 400 MIL MANIFESTANTES EM APOIO AO PRESIDENTE NESTE 7 DE SETEMBRO

Nesta terça-feira, 7, data em que foi celebrado o Dia da independência do Brasil, o número de manifestantes que passaram pela Esplanada dos Ministérios durante os atos de hoje, aumentou para cerca de 400 mil pessoas. Durante a manhã de ontem, os números de apoiadores chegou a contabilizar 105 mil pessoas. No fim da tarde, esse número quase quadruplicou.

A estimativa referente ao quantitativo de público é realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e repassada para um centro de informações dentro do GDF.

A manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trouxe cidadãos de diversas partes do país. As principais reivindicações feitas pelo grupo foram referentes ao voto impresso e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

As manifestações em Brasília começaram a dispersar por volta das 11h. Mas, ao longo do dia, os cidadãos continuaram chegando ao local e a estimativa aumentou. Protestos também foram registrados em outras capitais do país. O presidente Bolsonaro ainda esteve na Avenida Paulista para participar da manifestação.