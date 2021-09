7 de Setembro: FOZ DO IGUAÇU E AS PRINCIPAIS CIDADES DO PARANÁ RECEBEM ATOS A FAVOR DE BOLSONARO

Confira as movimentações registradas nalgumas cidades paranaenses.

FOZ DO IGUAÇU

Em Foz do Iguaçu, também no oeste do Paraná, o 199º aniversário da Independência do Brasil foi celebrado com protesto a favor do presidente entre a Praça do Mitre e com a realização de uma passeata até a Praça da Paz, onde foram feitas orações religiosas e buzinaço.

Já manifestantes que são contra o atual chefe do Poder Executivo realizaram atividades em bairros populares entre ontem e hoje, distribuindo panfletos no comércio e em semáforos e locais como VIla Pontes, Porto Meira, Morumb i e Jardim São Paulo, para questionar o presidente sobre o aumento da inflação no país.

LONDRINA

Em Londrina, no norte paranaense, manifestantes realizaram logo por volta de 10 da manhã um buzinaço na região central, com manifestantes gritando frases de apoio ao presidente e bradando contra o STF. Depois de passar pela Avenida Juscelino Kubitscheck, uma das mais importantes da cidade, o ato seguiu rumo à zona oeste do município.

MARINGÁ

Ainda no norte paranaense, em Maringá a manifestação pró-Bolsonaro estava marcada para 15 horas, mas desde a manhã já haviam manifestantes no local com bandeiras do Brasil se concentrando para o ato.

A cidade, porém, também deve receber um protesto con tra o atual presidente, que acontece no Estádio Willie Davids, também às 15 horas, e que fará uma passeata pelas ruas da cidade.

PONTA GROSSA

Na região dos Campos Gerais, o ato a favor do governo Bolsonaro acon tece na Concha Acústica de Ponta Grossa, em frente ao Colégio Regente Feijó. O ato vai até às 18 horas e conta com a presença, segundo organizadores, de caminhoneiros, agricultores e cristãos.

CASCAVEL

Localizado no oeste do Paraná, Cascavel teve manifestação a partir de 14h30, entre a Associação Comercial e Industrial e a sede da Prefeitura do município. Ainda durante a manhã, contudo, um guindaste hasteou a bandeira do Brasil, que pôde ser vista de diversos pontos da cidade.

O ato registrado foi em favor de Bolsonaro e com tom crítico ao STF, com reclamações referentes, principalmente, à atuaçao do ministro Alexandre de Moraes.

LITORAL DO PARANÁ – GUARATUBA E PARANAGUÁ

No litoral paranaense, Guaratuba registrou logo de manhã, às 9 horas uma carreata que saiu do Ginásio José Richa. Em Paranaguá, um ato parecido também foi realizado no mesmo horário, com saída do Aeroparque.

A oposição, por sua vez, realizou um evento diferente: o 1ºSarau Virtual Grito dos Excluídos – Arte e Resistência, organizado pela Frente de Luta Fora Bolsonaro, com a apresentação de canções, poemas e discussões sobre o momento que o Brasil atravessa.

APUCARANA

Também na região Norte, Apucarana registrou uma manifestação durante a tarde, com a participação de moradores de municípios do entorno, caminhoneiros e motociclistas na região da Praça Rui Barbosa. A Prefeitura, inclusive, fechou a região central da cidade para a segurança dos manifestantes, favoráveis ao governo Bolsonaro.

(Da Redação com Bem Paraná)