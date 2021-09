DEUS, O POUSO SEGURO PARA A ALMA

“Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mateus 11:29-30).

Naquele quarto de hospital estavam dois pacientes com a mesma doença. Esperava-se que, diante de uma mesma pergunta, respondessem a mesma coisa. Perguntei-lhes: “Como vocês estão?”

O primeiro, com olhos sem brilho e amargura na voz, respondeu: “Eu estou num cárcere!”

Virando-me para o outro, ouvi resposta bastante diferente: “E eu, num paraíso. Deixe-me contar-lhe quem transformou o meu cárcere em paraíso!”

A situação era semelhante, mas as experiências de vida diferentes: o primeiro estava sozinho, sem Deus, carregado de culpas e apavorado diante da morte.

O outro, encontrara em Jesus o perdão de seus pecados, a paz com Deus e a certeza da vida eterna. Como resultado deste encontro sua alma fora tirada do cárcere, e agora ele podia dar graças a Deus pela sua misericórdia e amor.

Não são as circunstâncias da vida ou as pessoas que nos deixam com a alma no cárcere. É a falta de Jesus!

Com e em Jesus Cristo, mesmo as situações mais difíceis e dolorosas tornam-se suportáveis e amenas, pois Ele está conosco!

OREMOS: Senhor Jesus, És o meu salvador e o herói de minha vida. Ajude-me a lembrar disso e a ser humilde, dando toda a glória a Ti. Que mais pessoas possam conhecê-Lo por meio de meu testemunho.

(Com Hernandes dias Lopes)